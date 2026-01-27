Bossard Aktie

WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142

Bossard-Anlage unter der Lupe 27.01.2026 10:03:57

SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bossard von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren Bossard-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde die Bossard-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Bossard-Papier an diesem Tag 239,50 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Bossard-Aktie investierten, hätten nun 4,175 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 653,03 CHF, da sich der Wert eines Bossard-Anteils am 26.01.2026 auf 156,40 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -34,70 Prozent.

Alle Bossard-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

