Bossard Aktie
WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142
|Bossard-Investment im Blick
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16.06.2026 10:03:56
SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bossard von vor 3 Jahren bedeutet
Das Bossard-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 220,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,455 Bossard-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 15.06.2026 88,18 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 194,00 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 11,82 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Bossard eine Börsenbewertung in Höhe von 1,48 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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