SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bossard von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Bossard-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Bossard-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Bossard-Aktie betrug an diesem Tag 190,80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,241 Bossard-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Bossard-Papiers auf 167,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 875,26 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 12,47 Prozent vermindert.

Bossard erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at