SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bossard-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Bossard-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Bossard-Anteile an diesem Tag 167,00 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Bossard-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,988 Bossard-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 930,54 CHF, da sich der Wert eines Bossard-Papiers am 08.12.2025 auf 155,40 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 6,95 Prozent.
Der Bossard-Wert an der Börse wurde auf 1,21 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
