SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bossard-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Bossard-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 23.12.2024 wurde die Bossard-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 190,60 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Bossard-Aktie investierten, hätten nun 0,525 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 22.12.2025 80,80 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 154,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 19,20 Prozent eingebüßt.

Bossard erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,18 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at