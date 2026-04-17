Bucher Industries Aktie

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WKN: A0EAHZ / ISIN: CH0002432174

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Top-Dividendenzahlung 17.04.2026 10:02:41

SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: Auf dieser Höhe bewegt sich die Bucher Industries- Dividendenzahlung

SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: Auf dieser Höhe bewegt sich die Bucher Industries- Dividendenzahlung

Investoren aufpasst: So hoch fällt die Bucher Industries-Dividendenausschüttung aus.

Bei der Hauptversammlung von SPI-Papier Bucher Industries am 16.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 11,00 CHF je Aktie vereinbart. Wie die Dividendenhistorie offenbart, gab es im Vorjahresvergleich damit keine Veränderung. 112,50 Mio. CHF werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Im Vorjahresvergleich kommt dies einer Verringerung der Bucher Industries- Gesamtausschüttung um 18,66 Prozent gleich.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Letztlich notierte das Bucher Industries-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via SIX SX bei 350,50 CHF. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Bucher Industries, demnach wird das Bucher Industries-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Bucher Industries-Papier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Investoren vorgenommen. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Bucher Industries-Titels 2,99 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr vermindert, damals betrug sie noch 3,37 Prozent.

Kursentwicklung und reale Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Bucher Industries-Kurs via SIX SX 2,49 Prozent hinzugewonnen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 3,36 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Bucher Industries- Dividendenaussichten

Für 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Senkung der Dividende auf 10,77 CHF. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 3,08 Prozent anziehen.

Hauptdaten der Bucher Industries-Aktie

Die Börsenbewertung des SPI-Unternehmens Bucher Industries beläuft sich aktuell auf 3,487 Mrd. CHF. Das Bucher Industries-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 15,87. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Bucher Industries einen Umsatz von 2,914 Mrd.CHF sowie einen Gewinn je Aktie von 23,22 CHF.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jirsak / Shutterstock,Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com

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