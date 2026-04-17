Bucher Industries Aktie
WKN: A0EAHZ / ISIN: CH0002432174
|Top-Dividendenzahlung
|
17.04.2026 10:02:41
SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: Auf dieser Höhe bewegt sich die Bucher Industries- Dividendenzahlung
Bei der Hauptversammlung von SPI-Papier Bucher Industries am 16.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 11,00 CHF je Aktie vereinbart. Wie die Dividendenhistorie offenbart, gab es im Vorjahresvergleich damit keine Veränderung. 112,50 Mio. CHF werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Im Vorjahresvergleich kommt dies einer Verringerung der Bucher Industries- Gesamtausschüttung um 18,66 Prozent gleich.
Ausschüttungsrendite im Fokus
Letztlich notierte das Bucher Industries-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via SIX SX bei 350,50 CHF. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Bucher Industries, demnach wird das Bucher Industries-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Bucher Industries-Papier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Investoren vorgenommen. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Bucher Industries-Titels 2,99 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr vermindert, damals betrug sie noch 3,37 Prozent.
Kursentwicklung und reale Rendite im Vergleich
Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Bucher Industries-Kurs via SIX SX 2,49 Prozent hinzugewonnen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 3,36 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.
Bucher Industries- Dividendenaussichten
Für 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Senkung der Dividende auf 10,77 CHF. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 3,08 Prozent anziehen.
Hauptdaten der Bucher Industries-Aktie
Die Börsenbewertung des SPI-Unternehmens Bucher Industries beläuft sich aktuell auf 3,487 Mrd. CHF. Das Bucher Industries-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 15,87. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Bucher Industries einen Umsatz von 2,914 Mrd.CHF sowie einen Gewinn je Aktie von 23,22 CHF.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bucher Industries AG
|
16.04.26
|Generalversammlung 2026: alle Anträge des Verwaltungsrats genehmigt, Stefan Scheiber zum Verwaltungsratspräsidenten gewählt (EQS Group)
|
16.04.26
|Annual general meeting 2026: all proposals of the board of directors approved; Stefan Scheiber elected chairman of the board (EQS Group)
|
16.04.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
16.04.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI fällt zurück (finanzen.at)
|
16.04.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: So performt der SPI am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
16.04.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI zum Start in Rot (finanzen.at)
|
14.04.26
|SPI-Wert Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bucher Industries von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.04.26
|SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bucher Industries-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Bucher Industries AG
Aktien in diesem Artikel
|Bucher Industries AG
|382,40
|1,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.