SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bucher Industries-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Bucher Industries-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Bucher Industries-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 221,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Bucher Industries-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,452 Bucher Industries-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 140,95 CHF, da sich der Wert eines Bucher Industries-Papiers am 18.05.2026 auf 311,50 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 40,95 Prozent.

Bucher Industries wurde am Markt mit 3,09 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at