SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bucher Industries-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bucher Industries-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde das Bucher Industries-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Bucher Industries-Aktie bei 244,40 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Bucher Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 40,917 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Bucher Industries-Papiers auf 314,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 847,79 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +28,48 Prozent.

Bucher Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,99 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at