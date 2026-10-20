Bucher Industries Aktie
WKN: A0EAHZ / ISIN: CH0002432174
|Profitabler Bucher Industries-Einstieg?
|
20.10.2026 10:03:36
SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bucher Industries von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Bucher Industries-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Bucher Industries-Anteile bei 320,80 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Bucher Industries-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,117 Bucher Industries-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 19.10.2026 auf 326,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 017,77 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1,78 Prozent angezogen.
Bucher Industries war somit zuletzt am Markt 3,13 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bucher Industries AG
Analysen zu Bucher Industries AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bucher Industries AG
|350,80
|0,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.