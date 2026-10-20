SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bucher Industries von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Bucher Industries-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Bucher Industries-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Bucher Industries-Anteile bei 320,80 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Bucher Industries-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,117 Bucher Industries-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 19.10.2026 auf 326,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 017,77 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1,78 Prozent angezogen.

Bucher Industries war somit zuletzt am Markt 3,13 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at