SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bucher Industries-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Bucher Industries-Einstiegs gewesen.

Am 16.06.2016 wurden Bucher Industries-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 229,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,367 Bucher Industries-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 377,73 CHF, da sich der Wert einer Bucher Industries-Aktie am 15.06.2026 auf 315,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37,77 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Bucher Industries eine Börsenbewertung in Höhe von 3,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at