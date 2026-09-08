SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bucher Industries von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Bucher Industries-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 08.09.2016 wurde das Bucher Industries-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 250,50 CHF. Bei einem Bucher Industries-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,992 Bucher Industries-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 313,37 CHF, da sich der Wert eines Bucher Industries-Papiers am 07.09.2026 auf 329,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 31,34 Prozent.

Jüngst verzeichnete Bucher Industries eine Marktkapitalisierung von 3,16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at