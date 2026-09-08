Bucher Industries Aktie
WKN: A0EAHZ / ISIN: CH0002432174
|Performance unter der Lupe
|
08.09.2026 10:03:40
SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bucher Industries von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 08.09.2016 wurde das Bucher Industries-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 250,50 CHF. Bei einem Bucher Industries-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,992 Bucher Industries-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 313,37 CHF, da sich der Wert eines Bucher Industries-Papiers am 07.09.2026 auf 329,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 31,34 Prozent.
Jüngst verzeichnete Bucher Industries eine Marktkapitalisierung von 3,16 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bucher Industries AG
Analysen zu Bucher Industries AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bucher Industries AG
|350,80
|0,34%