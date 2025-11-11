SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bucher Industries-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Bucher Industries-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Bucher Industries-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 340,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Bucher Industries-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,937 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 036,71 CHF, da sich der Wert einer Bucher Industries-Aktie am 10.11.2025 auf 353,00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 3,67 Prozent gleich.

Bucher Industries war somit zuletzt am Markt 3,58 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at