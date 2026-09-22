Bucher Industries Aktie
WKN: A0EAHZ / ISIN: CH0002432174
|Frühe Anlage
|
22.09.2026 10:03:35
SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bucher Industries von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurden Bucher Industries-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 353,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Bucher Industries-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,283 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 92,58 CHF, da sich der Wert eines Bucher Industries-Anteils am 21.09.2026 auf 327,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7,42 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete Bucher Industries eine Marktkapitalisierung von 3,05 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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