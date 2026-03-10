SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bucher Industries-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Bucher Industries-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Bucher Industries-Anteile bei 410,40 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Bucher Industries-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,366 Bucher Industries-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.03.2026 gerechnet (365,50 CHF), wäre das Investment nun 8 905,95 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 10,94 Prozent.

Jüngst verzeichnete Bucher Industries eine Marktkapitalisierung von 3,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at