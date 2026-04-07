Bucher Industries Aktie

Bucher Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0EAHZ / ISIN: CH0002432174

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Lukrative Bucher Industries-Investition? 07.04.2026 10:03:42

SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bucher Industries-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bucher Industries-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX feiertags-bedingt kein Handel mit Bucher Industries-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 399,40 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,250 Bucher Industries-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 87,63 CHF, da sich der Wert einer Bucher Industries-Aktie am 02.04.2026 auf 350,00 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 12,37 Prozent.

Alle Bucher Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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