Bucher Industries Aktie
WKN: A0EAHZ / ISIN: CH0002432174
|Lukrative Bucher Industries-Investition?
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07.04.2026 10:03:42
SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bucher Industries-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX feiertags-bedingt kein Handel mit Bucher Industries-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 399,40 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,250 Bucher Industries-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 87,63 CHF, da sich der Wert einer Bucher Industries-Aktie am 02.04.2026 auf 350,00 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 12,37 Prozent.
Alle Bucher Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,47 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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