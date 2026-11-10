SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bucher Industries-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Bucher Industries-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde das Bucher Industries-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 353,00 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2,833 Bucher Industries-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Bucher Industries-Aktie auf 332,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 940,51 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 5,95 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Bucher Industries einen Börsenwert von 3,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at