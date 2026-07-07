Bucher Industries Aktie

Bucher Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0EAHZ / ISIN: CH0002432174

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Bucher Industries-Investmentbeispiel 07.07.2026 10:03:50

SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bucher Industries von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Bucher Industries eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Bucher Industries-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 486,80 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Bucher Industries-Aktie investierten, hätten nun 2,054 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.07.2026 gerechnet (317,00 CHF), wäre das Investment nun 651,19 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 34,88 Prozent.

Alle Bucher Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,00 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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