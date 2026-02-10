Bucher Industries Aktie

WKN: A0EAHZ / ISIN: CH0002432174

Bucher Industries-Investition im Blick 10.02.2026 10:04:07

SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bucher Industries-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Bucher Industries eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde die Bucher Industries-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 411,20 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,432 Bucher Industries-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 921,69 CHF, da sich der Wert eines Bucher Industries-Anteils am 09.02.2026 auf 379,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 7,83 Prozent.

Am Markt war Bucher Industries jüngst 3,84 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Bucher Industries AG 414,50 -0,60% Bucher Industries AG

