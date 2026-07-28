SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bucher Industries-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Bucher Industries-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Bucher Industries-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Bucher Industries-Papiers betrug an diesem Tag 385,40 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Bucher Industries-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,595 Bucher Industries-Aktien. Die gehaltenen Bucher Industries-Aktien wären am 27.07.2026 865,33 CHF wert, da der Schlussstand 333,50 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 13,47 Prozent.

Jüngst verzeichnete Bucher Industries eine Marktkapitalisierung von 3,15 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at