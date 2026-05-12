SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bucher Industries-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Bucher Industries-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 484,60 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Bucher Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 20,636 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 11.05.2026 auf 313,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 469,25 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35,31 Prozent verringert.

Bucher Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,12 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at