SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bucher Industries-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Bucher Industries-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Bucher Industries-Anteile bei 394,50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2,535 Bucher Industries-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.03.2026 auf 371,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 941,70 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5,83 Prozent abgenommen.
Bucher Industries war somit zuletzt am Markt 3,79 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
