Bucher Industries Aktie

Bucher Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0EAHZ / ISIN: CH0002432174

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Bucher Industries-Investmentbeispiel 09.06.2026 10:04:08

SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bucher Industries von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Bucher Industries-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Bucher Industries-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 482,20 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bucher Industries-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,207 Bucher Industries-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 08.06.2026 65,64 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 316,50 CHF belief. Die Abnahme von 100 CHF zu 65,64 CHF entspricht einer negativen Performance von 34,36 Prozent.

Der Bucher Industries-Wert an der Börse wurde auf 3,12 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bucher Industries AG

mehr Nachrichten