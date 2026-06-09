Bucher Industries Aktie
WKN: A0EAHZ / ISIN: CH0002432174
|Bucher Industries-Investmentbeispiel
|
09.06.2026 10:04:08
SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bucher Industries von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Bucher Industries-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 482,20 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bucher Industries-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,207 Bucher Industries-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 08.06.2026 65,64 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 316,50 CHF belief. Die Abnahme von 100 CHF zu 65,64 CHF entspricht einer negativen Performance von 34,36 Prozent.
Der Bucher Industries-Wert an der Börse wurde auf 3,12 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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