Bucher Industries Aktie

Bucher Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0EAHZ / ISIN: CH0002432174

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Bucher Industries-Investment 23.06.2026 10:04:02

SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bucher Industries von vor einem Jahr bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Bucher Industries-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Bucher Industries-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Bucher Industries-Papier bei 383,50 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Bucher Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 26,076 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 315,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 8 226,86 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 17,73 Prozent.

Bucher Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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