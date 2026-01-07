SPI-Titel Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burckhardt Compression von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Burckhardt Compression-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 07.01.2016 wurde das Burckhardt Compression-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Burckhardt Compression-Anteile bei 300,75 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 33,250 Burckhardt Compression-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 254,36 CHF, da sich der Wert eines Burckhardt Compression-Anteils am 06.01.2026 auf 549,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 82,54 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Burckhardt Compression eine Börsenbewertung in Höhe von 1,83 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at