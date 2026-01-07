Burckhardt Compression Aktie

Burckhardt Compression für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3NX / ISIN: CH0025536027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Burckhardt Compression-Anlage? 07.01.2026 10:03:58

SPI-Titel Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burckhardt Compression von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Burckhardt Compression-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 07.01.2016 wurde das Burckhardt Compression-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Burckhardt Compression-Anteile bei 300,75 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 33,250 Burckhardt Compression-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 254,36 CHF, da sich der Wert eines Burckhardt Compression-Anteils am 06.01.2026 auf 549,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 82,54 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Burckhardt Compression eine Börsenbewertung in Höhe von 1,83 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Burckhardt Compression AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Burckhardt Compression AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Burckhardt Compression AG 596,00 2,58% Burckhardt Compression AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen