Burckhardt Compression Aktie
WKN DE: A0J3NX / ISIN: CH0025536027
|Profitable Burckhardt Compression-Anlage?
|
07.01.2026 10:03:58
SPI-Titel Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burckhardt Compression von vor 10 Jahren eingebracht
Am 07.01.2016 wurde das Burckhardt Compression-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Burckhardt Compression-Anteile bei 300,75 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 33,250 Burckhardt Compression-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 254,36 CHF, da sich der Wert eines Burckhardt Compression-Anteils am 06.01.2026 auf 549,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 82,54 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Burckhardt Compression eine Börsenbewertung in Höhe von 1,83 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Burckhardt Compression AG
Analysen zu Burckhardt Compression AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Burckhardt Compression AG
|596,00
|2,58%