Burckhardt Compression Aktie
WKN DE: A0J3NX / ISIN: CH0025536027
|Frühe Investition
|
22.07.2026 10:04:24
SPI-Titel Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burckhardt Compression von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Burckhardt Compression-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 297,25 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,336 Burckhardt Compression-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 159,46 CHF, da sich der Wert eines Burckhardt Compression-Anteils am 21.07.2026 auf 474,00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 59,46 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Burckhardt Compression betrug jüngst 1,58 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Burckhardt Compression AG
|
22.07.26
|SPI-Titel Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burckhardt Compression von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.07.26
|SPI-Titel Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burckhardt Compression von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.07.26
|SPI-Wert Burckhardt Compression-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Burckhardt Compression-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
06.07.26
|SPI-Wert Burckhardt Compression-Aktie: Dieser Dividendenauszahlung blicken Burckhardt Compression-Aktionäre entgegen (finanzen.at)
|
03.07.26
|Handel in Zürich: SPI schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
03.07.26
|Handel in Zürich: SPI mit Kursplus (finanzen.at)
|
03.07.26
|SPI aktuell: Das macht der SPI mittags (finanzen.at)
|
03.07.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Burckhardt Compression AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Burckhardt Compression AG
|510,00
|0,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX tief im Minus -- US-Börsen schwach -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen geben ebenfalls nach. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.