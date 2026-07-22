SPI-Titel Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burckhardt Compression von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Burckhardt Compression-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde die Burckhardt Compression-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 297,25 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,336 Burckhardt Compression-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 159,46 CHF, da sich der Wert eines Burckhardt Compression-Anteils am 21.07.2026 auf 474,00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 59,46 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Burckhardt Compression betrug jüngst 1,58 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at