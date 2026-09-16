SPI-Titel Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burckhardt Compression von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das Burckhardt Compression-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 270,00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 37,037 Burckhardt Compression-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 462,96 CHF, da sich der Wert eines Burckhardt Compression-Papiers am 15.09.2026 auf 471,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +74,63 Prozent.

Burckhardt Compression war somit zuletzt am Markt 1,60 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at