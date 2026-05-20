Burckhardt Compression Aktie

Burckhardt Compression für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3NX / ISIN: CH0025536027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler Burckhardt Compression-Einstieg? 20.05.2026 10:04:25

SPI-Titel Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burckhardt Compression von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Burckhardt Compression-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Burckhardt Compression-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Burckhardt Compression-Anteile bei 346,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Burckhardt Compression-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,289 Burckhardt Compression-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Burckhardt Compression-Papiers auf 510,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 147,40 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 47,40 Prozent.

Am Markt war Burckhardt Compression jüngst 1,73 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Burckhardt Compression AG

mehr Nachrichten