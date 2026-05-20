SPI-Titel Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burckhardt Compression von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Burckhardt Compression-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Burckhardt Compression-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Burckhardt Compression-Anteile bei 346,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Burckhardt Compression-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,289 Burckhardt Compression-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Burckhardt Compression-Papiers auf 510,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 147,40 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 47,40 Prozent.

Am Markt war Burckhardt Compression jüngst 1,73 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at