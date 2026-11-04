Burckhardt Compression Aktie
WKN DE: A0J3NX / ISIN: CH0025536027
|Frühe Investition
|
04.11.2026 10:03:34
SPI-Titel Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burckhardt Compression von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das Burckhardt Compression-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Burckhardt Compression-Aktie bei 393,50 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Burckhardt Compression-Aktie investiert hat, hat nun 0,254 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Burckhardt Compression-Aktie auf 533,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 135,45 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 35,45 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Burckhardt Compression einen Börsenwert von 1,60 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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