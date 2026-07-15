SPI-Titel Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burckhardt Compression von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Burckhardt Compression-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Burckhardt Compression-Aktie statt. Der Schlusskurs der Burckhardt Compression-Aktie betrug an diesem Tag 368,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 27,137 Burckhardt Compression-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 14.07.2026 12 673,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 467,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +26,73 Prozent.

Der Marktwert von Burckhardt Compression betrug jüngst 1,56 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at