SPI-Titel Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Burckhardt Compression-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Burckhardt Compression-Investment gewesen.

Am 18.03.2023 wurde die Burckhardt Compression-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Burckhardt Compression-Papier bei 518,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Burckhardt Compression-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,193 Burckhardt Compression-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 17.03.2026 auf 529,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 102,12 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +2,12 Prozent.

Der Burckhardt Compression-Wert an der Börse wurde auf 1,79 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at