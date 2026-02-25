Burckhardt Compression Aktie
WKN DE: A0J3NX / ISIN: CH0025536027
|Frühes Investment
|
25.02.2026 10:04:07
SPI-Titel Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Burckhardt Compression von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Burckhardt Compression-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Burckhardt Compression-Anteile an diesem Tag 332,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,301 Burckhardt Compression-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.02.2026 auf 577,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 173,80 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 73,80 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Burckhardt Compression eine Börsenbewertung in Höhe von 1,94 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Burckhardt Compression AG
Analysen zu Burckhardt Compression AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Burckhardt Compression AG
|634,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: US-Anleger in Kauflaune -- ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.