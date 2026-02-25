SPI-Titel Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Burckhardt Compression von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Burckhardt Compression-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Burckhardt Compression-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Burckhardt Compression-Anteile an diesem Tag 332,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,301 Burckhardt Compression-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.02.2026 auf 577,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 173,80 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 73,80 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Burckhardt Compression eine Börsenbewertung in Höhe von 1,94 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at