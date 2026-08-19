Burckhardt Compression Aktie
WKN DE: A0J3NX / ISIN: CH0025536027
|Langfristige Investition
|
19.08.2026 10:03:37
SPI-Titel Burckhardt Compression-Aktie: So viel hätte eine Investition in Burckhardt Compression von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Burckhardt Compression-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 306,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,268 Burckhardt Compression-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 679,74 CHF, da sich der Wert eines Burckhardt Compression-Papiers am 18.08.2026 auf 514,00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 67,97 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Burckhardt Compression belief sich jüngst auf 1,77 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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