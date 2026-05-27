SPI-Titel Burckhardt Compression-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Burckhardt Compression-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Burckhardt Compression eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Burckhardt Compression-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Burckhardt Compression-Anteile bei 360,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Burckhardt Compression-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,778 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 513,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 425,00 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 42,50 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Burckhardt Compression belief sich zuletzt auf 1,69 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at