SPI-Titel Burckhardt Compression-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Burckhardt Compression-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Burckhardt Compression-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Das Burckhardt Compression-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 588,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 17,007 Burckhardt Compression-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 846,94 CHF, da sich der Wert eines Burckhardt Compression-Anteils am 17.02.2026 auf 579,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 1,53 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Burckhardt Compression betrug jüngst 1,91 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at