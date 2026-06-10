SPI-Titel Burckhardt Compression-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Burckhardt Compression-Investment von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Burckhardt Compression-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Burckhardt Compression-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Burckhardt Compression-Papier letztlich bei 565,00 CHF. Bei einem Burckhardt Compression-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,177 Burckhardt Compression-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 81,50 CHF, da sich der Wert eines Burckhardt Compression-Papiers am 09.06.2026 auf 460,50 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 81,50 CHF, was einer negativen Performance von 18,50 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Burckhardt Compression belief sich zuletzt auf 1,55 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at