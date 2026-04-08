SPI-Titel Burckhardt Compression-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Burckhardt Compression-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Burckhardt Compression-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Burckhardt Compression-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Burckhardt Compression-Aktie an diesem Tag bei 522,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Burckhardt Compression-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,192 Burckhardt Compression-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Burckhardt Compression-Aktie auf 486,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93,20 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 6,80 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Burckhardt Compression eine Börsenbewertung in Höhe von 1,64 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at