Burckhardt Compression Aktie
WKN DE: A0J3NX / ISIN: CH0025536027
|Burckhardt Compression-Anlage unter der Lupe
|
08.04.2026 10:03:55
SPI-Titel Burckhardt Compression-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Burckhardt Compression-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurden Burckhardt Compression-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Burckhardt Compression-Aktie an diesem Tag bei 522,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Burckhardt Compression-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,192 Burckhardt Compression-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Burckhardt Compression-Aktie auf 486,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93,20 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 6,80 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Burckhardt Compression eine Börsenbewertung in Höhe von 1,64 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Burckhardt Compression AG
Analysen zu Burckhardt Compression AG
Aktien in diesem Artikel
|Burckhardt Compression AG
|550,00
|4,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester -- DAX überspringt 23.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit kräftigem Plus - Nikkei schießt hoch
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit Aufschlägen und auch der deutsche Leitindex legt deutlich zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte steil nach oben.