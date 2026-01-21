Burckhardt Compression Aktie
WKN DE: A0J3NX / ISIN: CH0025536027
21.01.2026 10:04:21
SPI-Titel Burckhardt Compression-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Burckhardt Compression von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurde das Burckhardt Compression-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 577,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Burckhardt Compression-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,733 Burckhardt Compression-Aktien. Die gehaltenen Burckhardt Compression-Aktien wären am 20.01.2026 932,41 CHF wert, da der Schlussstand 538,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,76 Prozent verringert.
Burckhardt Compression wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,85 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
