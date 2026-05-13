SPI-Titel Burckhardt Compression-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Burckhardt Compression von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Burckhardt Compression-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Burckhardt Compression-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Burckhardt Compression-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 555,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Burckhardt Compression-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18,018 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.05.2026 9 297,30 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 516,00 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 7,03 Prozent.

Burckhardt Compression markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,77 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at