SPI-Titel Burckhardt Compression-Aktie: So viel Verlust hätte ein Burckhardt Compression-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Burckhardt Compression-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Burckhardt Compression-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Burckhardt Compression-Aktie betrug an diesem Tag 563,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,776 Burckhardt Compression-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Burckhardt Compression-Papiers auf 478,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 849,91 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 15,01 Prozent.

Der Börsenwert von Burckhardt Compression belief sich jüngst auf 1,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at