Burckhardt Compression Aktie

Burckhardt Compression für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3NX / ISIN: CH0025536027

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Lukrative Burckhardt Compression-Investition? 29.07.2026 10:03:44

SPI-Titel Burckhardt Compression-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Burckhardt Compression von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Burckhardt Compression-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 29.07.2025 wurde das Burckhardt Compression-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Burckhardt Compression-Aktie bei 720,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Burckhardt Compression-Aktie investiert hat, hat nun 1,389 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 28.07.2026 674,31 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 485,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 32,57 Prozent.

Der Börsenwert von Burckhardt Compression belief sich zuletzt auf 1,61 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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