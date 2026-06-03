Burckhardt Compression Aktie
WKN DE: A0J3NX / ISIN: CH0025536027
|Rentable Burckhardt Compression-Anlage?
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03.06.2026 10:03:41
SPI-Titel Burckhardt Compression-Aktie: So viel Verlust hätte eine Burckhardt Compression-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Die Burckhardt Compression-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 622,00 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 16,077 Burckhardt Compression-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 151,13 CHF, da sich der Wert eines Burckhardt Compression-Anteils am 02.06.2026 auf 507,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18,49 Prozent abgenommen.
Der Burckhardt Compression-Wert an der Börse wurde auf 1,69 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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