SPI-Titel Burckhardt Compression-Aktie: So viel Verlust hätte eine Burckhardt Compression-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Burckhardt Compression eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die Burckhardt Compression-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 622,00 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 16,077 Burckhardt Compression-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 151,13 CHF, da sich der Wert eines Burckhardt Compression-Anteils am 02.06.2026 auf 507,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18,49 Prozent abgenommen.

Der Burckhardt Compression-Wert an der Börse wurde auf 1,69 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at