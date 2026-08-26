Burckhardt Compression Aktie

Burckhardt Compression für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3NX / ISIN: CH0025536027

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Burckhardt Compression-Investment im Blick 26.08.2026 10:03:29

SPI-Titel Burckhardt Compression-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Burckhardt Compression von vor einem Jahr bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Burckhardt Compression-Aktie gebracht.

Am 26.08.2025 wurden Burckhardt Compression-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 720,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 13,889 Burckhardt Compression-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 505,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 7 013,89 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 29,86 Prozent.

Burckhardt Compression wurde am Markt mit 1,68 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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