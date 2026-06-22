SPI-Titel Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Burkhalter-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Burkhalter-Aktien gewesen.

Am 22.06.2023 wurden Burkhalter-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 87,40 CHF. Bei einem Burkhalter-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 114,416 Burkhalter-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 19.06.2026 auf 159,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 237,99 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 82,38 Prozent.

Der Burkhalter-Wert an der Börse wurde auf 1,69 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at