Burkhalter Aktie
WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803
|Lukratives Burkhalter-Investment?
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22.06.2026 10:04:20
SPI-Titel Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Burkhalter-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 22.06.2023 wurden Burkhalter-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 87,40 CHF. Bei einem Burkhalter-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 114,416 Burkhalter-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 19.06.2026 auf 159,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 237,99 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 82,38 Prozent.
Der Burkhalter-Wert an der Börse wurde auf 1,69 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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