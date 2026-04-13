Burkhalter Aktie

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WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803

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Rentables Burkhalter-Investment? 13.04.2026 10:03:42

SPI-Titel Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burkhalter von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Burkhalter eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Burkhalter-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 122,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Burkhalter-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,137 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.04.2026 1 373,47 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 168,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37,35 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Burkhalter belief sich jüngst auf 1,79 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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