SPI-Titel Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burkhalter von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Burkhalter-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Burkhalter-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Burkhalter-Papier an diesem Tag bei 72,80 CHF. Bei einem Burkhalter-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 137,363 Burkhalter-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22 390,11 CHF, da sich der Wert eines Burkhalter-Papiers am 29.05.2026 auf 163,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 123,90 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Burkhalter belief sich zuletzt auf 1,73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at