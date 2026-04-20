Burkhalter Aktie

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WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803

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Profitable Burkhalter-Investition? 20.04.2026 10:03:41

SPI-Titel Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burkhalter von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Burkhalter-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Burkhalter-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Burkhalter-Papier bei 114,40 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Burkhalter-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 87,413 Burkhalter-Anteilen. Die gehaltenen Burkhalter-Aktien wären am 17.04.2026 16 258,74 CHF wert, da der Schlussstand 186,00 CHF betrug. Das kommt einer Steigerung um 62,59 Prozent gleich.

Burkhalter war somit zuletzt am Markt 1,97 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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