Burkhalter Aktie
WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803
|Performance im Blick
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18.05.2026 10:04:29
SPI-Titel Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burkhalter von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Burkhalter-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 124,80 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,801 Burkhalter-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 15.05.2026 140,54 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 175,40 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 40,54 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Burkhalter betrug jüngst 1,86 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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