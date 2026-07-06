Burkhalter Aktie
WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803
|Burkhalter-Performance im Blick
|
06.07.2026 10:03:54
SPI-Titel Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Burkhalter-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Burkhalter-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 120,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Burkhalter-Aktie investiert, befänden sich nun 8,333 Burkhalter-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.07.2026 auf 151,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 261,67 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 26,17 Prozent.
Burkhalter wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,61 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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