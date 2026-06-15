Burkhalter Aktie

Burkhalter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803

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Frühe Anlage 15.06.2026 10:04:36

SPI-Titel Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Burkhalter-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Burkhalter-Aktie Anlegern gebracht.

Am 15.06.2025 wurde das Burkhalter-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 123,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Burkhalter-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,104 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.06.2026 auf 163,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 324,15 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 32,41 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Burkhalter eine Börsenbewertung in Höhe von 1,73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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