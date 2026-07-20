SPI-Titel Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Burkhalter von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Burkhalter-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Burkhalter-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Burkhalter-Aktie an diesem Tag 91,80 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,089 Burkhalter-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 156,21 CHF, da sich der Wert einer Burkhalter-Aktie am 17.07.2026 auf 143,40 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 56,21 Prozent.

Burkhalter markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at